ÕL HOLLANDIS | Robert Täht: kes teab, võib-olla on see viimaseid kordi, kui see tiim on ühel väljakul 

Erinevalt eilsest Montenegro kohtumisest oli täna väljakul iga palli eest võitlev meeskond, kuid paraku jäi sellest väheks. "Mehed andsid endast 110-120%, nii palju kui sees oli, kuid vastane mängis meid lihtsalt 3:0 üle. Nii lihtne see oligi," sõnas Eesti parimana 17 punkti toonud Robert Täht pärast mängu kodumaa ajakirjanikele.

Samal teemal Võrkpall ÕL HOLLANDIS | Eesti võitles, kuid tulu sest polnud. Meie EM on katastroofi lävel Eestil oli nii teise kui ka kolmanda geimi lõpus (vastavalt seisult 20:17 ja 22:18) võimalus mäng enda kasuks kallutada, kuid otsustavatel hetkedel maandusid meie löögid piiridest väljas. Tšehhide omad aga piirides. Kas tegemist oli õnnega või oli vastane lihtsalt enesekindlam?

"Kui võrkpallijumal on olemas, siis soosis ta täna neid. Kui aga pole, siis oli tegemist meie ebakindlusega," leidis Täht.

"Suutsime mängis püsida küll, aga geimilõppudes olime vastastest ebakindlamad. Nad servisid hästi. Usun, et kui oleksin kolmandas geimis selle ühe geimpalli ära löönud (seisult 26:25), suutnuks me mängu täiesti teistpidi kallutada. On lihtsalt selline tunne see, et meil on vaja lõpuks see üks tasavägine geim kätte saada.

Olime täna vahepeal nelja-viie punktiga ees, kui vastased taas tulema hakkasid: iga mees tegi paar servi ja järsku oli seis 23:23. No come on!. Müstika! Tšehhi pani 24:23 seisult banaani, mis meile keset platsi maha kukkus. Me ei saanud sel seisul isegi rünnata. See näitabki meie ebakindlust."

Tähe sõnul ei paku säärase kaotuse järel lohutust ka enda hea mäng. "Kui kaotame 0:3, siis kuidas saab enda mänguga rahule jääda. Kui üks mees oleks siin 40 punkti tagunud 100protsendilise rünnakuga, ja öelnud pärast 0:3 kaotust, et jääb mänguga rahule, siis ta oleks tappa saanud. Päris tõsiselt. See on meeskonnamäng. Meil oli vaja täna võita, aga me ei teinud seda."