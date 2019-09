ÕL HOLLANDIS | Kapten Kert Toobal: viimased 24 tundi on olnud meeskonnale päris ränk 

"Meil on praegu mingid sagedused paigast ära. Mingit head retsepti selle [tagasisaamiseks] pole. Selleks peab meeskond mängima kogu suve ühtses rütmis. Vahepeal toimub meil asi juba päris hästi, aga siis jälle otsustavust lihtsalt pole," sõnas 307. korda sinisärgi selga tõmmanud sidemängija.

Tõenäosusteooria põhjal peaks ühel hetkel see tasavägine geim lihtsalt meile ära kukkuma, ent siiani seda juhtunud pole. "Geimilõppudes on vaja ise pall maha lüüa, aga hoopis neil tuli mees, kes virutas ässa. Ei saa öelda, et võtke serv vastu. Me ju proovime. Pettumus on ülisuur, sest eks me ise lootsime ka kordades rohkem."

Vaatamata kolmandale järjestikusele allajäämisele ei heida kapten kamraadidele ette võitlusvaimu puudumist. "Võitlesime täna kõik lõpuni välja, aga tase, mida näitasime, polnud piisav. Viimased 24 tundi on olnud meeskonnale päris ränk. Lootused olid kordades kõrgemad ja hetkel oleme ise korralikult latti kolistanud," jätkas Toobal.

Küsimusele, kas äkki on fännid ja meedia tõstnud algkõrguse ikkagi liiga kõrgele vastas Türilt pärit sidemängija eitavalt: "Meie esimene eesmärk – alagrupist edasi pääsemine – ei kuulunud ju ulmevaldkonda," sõnas ta.

"See kõik on spordimehelik: oleme kogu aeg kergelt tõusvas joones mänginud. Ütlesin hooaja alguses, et tänavu saame teada, kas eelmine aasta oli meie lagi, või tuleb veel midagi. Ei tulnud. Kui aastaid on meil läinud hästi, siis sel aastal oleme ebaõnnestunud. Polegi midagi öelda.

Need ootused ja lootused pole puuoksa pealt võetud. Kõik on loogiline. Seda enam ongi toetajatel põhjus olla pettunud. Ja mängijatel samamoodi. Keegi ei üritagi põhjendusi või vabandusi leida. Iga indiviid, nii mängija kui ka treener, peab peeglisse vaatama, et kas oleks saanud midagi paremini teha või mitte.