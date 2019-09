ÕL HOLLANDIS | Millised tulemused aitaksid Eesti alagrupist edasi? 

Standings provided by Sofascore LiveScore

Esmaspäevase esimese mänguga, kus Ukraina alistas Montenegro sai selgeks karm tõsiasi, et ühe võiduga siit alagrupist kaheksandikfinaali asja pole. Seega peab Eesti üle olema nii Hollandist kui ka Ukrainast. Ning seda soovituslikult 3:0, sest isegi 3:1 tulemus võib meie jaoks olukorra võimatuks teha.

Kuigi pall on ümmargune ning spordis võib kõike juhtuda, siis kõikide võimalike stsenaariumide kõige suuremaks eelduseks on, et siiani vaid võite tunnistanud valitsev maailmameister Poola ei tõsta gaasipedaalilt jalga ning kihutab täie hooga ehk 3:0 võitudega kaheksandikfinaali. Peaks nemad korra kusagil vääratama (kas või ühes geimis), suureneb võimalike muutujate arv jälle märgatavalt.