KAHJU: olümpiapiletit jahtivaid Eesti iluvõimlejaid tabas MMi eel suur tagasilöök 

"Olukord on keeruline, kuid tüdrukud ei anna alla, finaalvõistlusesse pääsemiseks ehk olümpiakoha püüdmiseks peavad nad näitama puhtaid kavasid," ütles Eesti Võimlemisliidu juhatuse liige Natalja Inno. "Aga konkurents on nii tihe, et vahendi kaotust või viga me lubada ei tohi,“ tõdes ta, lisades, et kavadega on väga palju tööd tehtud, need on tipptasemele omaselt rasked ja atraktiivsed. Naiskonnas võistlevad Vasilina Kuksova, Lera Teino, Arina Okamantšuk, Laurabell Kabrits ja Alina Vesselova.