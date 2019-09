ÕL HOLLANDIS | Avo Keel hindab: kust meie koondises enim käriseb, kelle mänguga tuleb siiani rahule jääda? 

Teised on hoidnud asja normaalsuse piirides. Täht on hea, Kollo on olnud isegi väga tipp-topp. Tempode kohta pole ka midagi paha öelda. Jah, blokki pole nii palju tulnud, kuid tahaks, aga rünnakul on kõik topp-topp. Serv on olnud meil selline, et vahel tuleb ja vahel ei tule. Minu hinnangul eksime liiga palju nendel servidel, kus läheme kindla peale panema. Vähemalt tribüünile paistab, et vahel teeme vigu ka neil paneme-ilma-veata-sinna-tsooni-pallingutel. Mõnel mehel on muidugi lubatud kogu aeg virutada ja siis võibki vigu tulla."

Mida arvata meie diagonaalründaja olukorrast? Renee Teppan ütles pärast Tšehhi mängu: „Mängisime ilma diagonaalita. Võtan vastustuse enda peale, õlg ei luba enamat.“

AK: „Kui tervis ei luba, siis polegi midagi teha. See on halb õnn, spordis ikka tuleb vigastusi ette. Renee sõnade põhjal on selge, et asjad pole korras ja juu ta saab omi asju teha ainult teatud piirini. Pärast seda hakkab keha segama.

Aga see on arusaadav. Kui luu on puru, siis ei hüppa ja kui käsi haige, siis ei löö. Spordis ikka juhtub ja vigastuste eest pole keegi kaitstud. Tänane päev on Reneel aega puhata, võib-olla mingil määral see õlg annab järele. Eks teda putitatakse aga, aga tulemus selgub alles platsil."

Koondislased ise on Teppani tervislikust seisundist kindlasti kogu aeg olnud teadlikud. Seda on avalikkusele mainitud ka, kuid pigem üldsõnaliselt ja pinnapealselt. Äkki oleks pidanud enne turniiri ikkagi selgemalt välja ütlema, et meie eesmärk on küll alagrupist edasi saada, kuid me pole 100%, et seda saavutada? Või tuleb mõista, et Gheorghe Cretu ei soovinud vastastele meie koondise kohta liiga palju eelinfot anda?

AK: „Valikute küsimus. Ega vastane saab sellest nagunii teada. Vahet pole, kas mängu ajal või nädal enne. Andmed ja info on ju kõikide jaoks, seda igas tegevusvaldkonnas. Minu jaoks on selliseid vägisi ilustamisi liiga palju, aga see on treenerite, firmajuhtide, poliitikute enda valik. Mõni ütleb otse, mõni mitte. Aga lõpptulemus on see, et teada saadakse ikka."

Vollefännide seas on peatreener Gheorghe Cretu otsus avamängus Poola vastu põhimehed välja võtta ja valget lippu lehvitada saanud väga palju kriitikat. Kas säärane „võitjad ei alistu, alistujad ei võida“ suhtumine võis ikkagi kuidagi ka mehi mõjutada?