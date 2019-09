KUI ÜTLEB MUST, NÄITA UST! Rassistist Itaalia ajakirjanik sai eetrikeelu 

„Kui temaga üks-ühe vastu sattuda, tapab ta su. Ainuke võimalus hakkama saada on äkki siis, kui talle kümme banaani anda,“ sõnas 80-aastane Passirani TopCalcio24 otse-eetris.

Itaalia on rassismi koha pealt väga tundlik, kuna nii mõnigi mustanahaline jalgpallur on sattunud räigete solvangute ohvriks. Ka Ragnar Klavani koduklubi Cagliari Calcio fännid on ebasündsate väljenditega negatiivselt silma paistnud.