MEISTRITE LIIGA ALGAB! Kas Liverpool kaitseb tiitlit või on mõne uue kord? 

Kui Interi koosseisu vaadata ja võrrelda näiteks Juventuse, PSG või City omadega, peaks olema püstihull, et ennustada Interi edu. Samas on nende eesotsas nüüd Antonio Conte, kes varemgi sellestsamusest saia teinud. 2016. aasta EMil pani ta staaridest tühja Itaalia koondise mängima turniiri parimat jalgpalli ning vaid ebaõnn, Daniele De Rossi vigastus väga valel hetkel ja penaltid Saksamaa vastu murdsid sinisärgid. Lisaks Contele on Interil huvitavaid täiendusi nagu Romelu Lukaku ja Alexis Sanchez, kelle täht just Conte käe all võib uue sära saavutada. Lisaks on ründeliinis Argentina tõusev täht Lautaro Martinez ning kui pragmaatikuna tuntud Conte suudab kaitseliinis “vana head itaallaslikku” tegutsemist näidata, pole välistatud, et Inter väga kaugele purjetab.

Atleticoga mängida pole mitte kellelgi kunagi lihtne. Nad ei mängi ehk kõige voolavamat jalgpalli, kuid Diego Simeone suudab oma hoolealused nii hingestatult mängima panna, et tulemusest hoitakse kinni hambad ristis vere maitse suus. Ja kuigi suvel lahkus meeskonnast nende suurim staar Antoine Greizmann, on neil huvitavaid täiendusi ründeliinis. Laenulepingu alusel liitus Chelseast ründaja Alvaro Morata, kuid kõige põnevam ost on uueks Cristiano Ronaldoks peetav portugallane João Félix. Kusjuures Atleticos on ta juba nii sõprusmängudes kui ametlikes kohtumistes skoorinud, seega algus tundub ilus.

Napoli

Üks on kindel: ükskõik, kui kaugele Napoli ka ei jõua, nende mänge on alati põnev vaadata. Napoli lööb reeglina palju väravaid, kuid probleem seisneb tihti selles, et neile lüüakse veel rohkem. Mullu oli lõuna-itaallastel veidi ebaõnne, et alagrupis võrdsete punktidega PSG ja Liverpooli järel kolmandaks jäädi, kuid Carlo Ancelotti juhendataval klubil on sel aastal uus võimalus end tõestada. Alagrupp peaks olema Liverpooli kõrval läbitav ja play-offi rikastavad nad kindlasti. Meeskond on hästi komplekteeritud ning Kostas Manolase liitumisega peaks ka kaitse stabiilsemaks muutuma. Tõsi, Itaalia liigas pole see seni juhtunud (väravate vahe kolme mänguga 9:7), kuid küll see paika loksub. Ja kui eesliinis Dries Mertens, Joe Callejon ja Lorenzo Insigne oma tavapärasest vormis jätkavad, võib Napoli puuri täis lüüa ükskõik kellel. Pink on veidi lühike, kuid Ancelotti peab lootma, et võtmemängijad vigastada ei saa.