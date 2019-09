SEES VÕI VÄLJAS? Võrkpallikohtunik selgitab tšehhide otsustava hetke ässpallingut 

"Reeglid ütlevad, et kui pall puudutab maandudes joont, siis on pall sees," vuristab ta elementaarsena tunduva tõe kärmelt ette. "Eks videokorduse puhul on alati see küsimus, et kuidas on vastav kaader võimalik seisma jätta. Antud juhul jäeti see täpselt nii, kust oli näha, et pall puutus joont. Kes teab, võib-olla paar kaadrit edasi olnuks see audis, aga see kaader näitas sisse."