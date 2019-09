VIDEO | TOHOH! Eesti parimad naisvehklejad kukkusid linnatänavatel torkama 

Tuleb välja, et tegemist on novembris toimuva MK-etapi promoklipiga.

„Läksime videos justkui ajas tagasi, kui duelle peeti veel looduses ja linatänavail. Tulime raamidest välja ja näitasime, kui ilus on see pikkade traditsioonidega spordiala,“ kommenteeris MK-etapi peakorraldaja Jüri Salm klipi sündimise tagamaid.

50.Tallinna Mõõk peetakse 1.-3. novembril Kalevi Spordihallis. Ühtlasi on etapp ka Tokyo olümpiamängude kvalifikatsiooniturniir, kus Eesti epeenaiskonnal on võimalus teha kodupubliku ees suur samm OM-pääsme suunas. Kohal on kogu naiste epee maailma paremik ja oodata on ligi 300 sportlast 50 riigist.