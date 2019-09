11aastane imelaps noppis MMilt medali! Temast kolm korda vanema legendi unistus sai tagasilöögi 

Küll aga tabas MMil tagasilöök ekstreemspordimaailma üht suurimat legendi Shaun White'i, kes sai MMi poolfinaalis 13. koha ning teda edestas kokkuvõttes kolm kaasmaalast ehk ameeriklast. See omakorda tähendab, et tema võimalused USA koondisega Tokiosse sõita on praeguse seisuga kesised.