VIDEO | Soomlase värav ajas omanikud jooma 

Norwichi meeskond maksis laupäevase algkoosseisu mängijate eest kokku 6,45 miljonit naela, samas oli Manchesteri tiim oma 11 mehe peale kulutanud 406 miljonit. Väiksem klubi tõestas, et raha polegi alati kõige olulisem.

Norwich City omanikud Delia Smith ja tema abikaasa Michael Wynn-Jones ei teinud saladust, et lõpuvile järel vallandus meeletu pidu. Paar on klubi vedanud juba 23 aastat ning see võit kuulub kõige meeldejäävamate sekka.