Rait Ratasepa uskumatu vormi saladus: lihavaba dieet 

Intervjuust selgub, et mehel on väga selged arusaamad tulemuslikust treeningust. Tema sõnul ei tasu ainult pulsikella järgi toimida või karta ebamugavustsooni minna. “Lihtsalt jooksmine või ujumine ei tee heaks ja kiireks, valest tehnikast ja üksluisusest tulevadki vigastused,” ütles Ratasepp.

Algajatele treenijatele või triatleetidele soovitab Ratasepp jälgida enda tulemusi. “Kui aastaga ei ole näiteks maratonijooksus tulemus oluliselt paranenud, on see märk väga valest treeningkavast. Kolme tunniga maratoni jooksev mees võiks suuta aasta jooksul enda tulemust juba 20 minutit parandada,” ütles Ratasepp.

Parimaks asjaks treenimise juures on Ratasepa sõnul kuumad ilmad. “Pole nauditavamat asja 30 kraadiga õues jooksmisest ja rattaga sõitmisest,” ütles Ratasepp ning selgitas, et tema treeningud toimuvad enamasti palavates siseruumides just seetõttu, et jäljendada kõige paremini võistlustingimusi.