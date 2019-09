Tenniselegend vihjas karjääri lõpetamisele 

20kordne suure slämmi võitja on endiselt tipus, hetkel hoiab ta ATP edetabelis kolmandat kohta. Tänavu USA lahtistel piirdus 38aastane Federer veerandfinaaliga, kuid juulis toimunud Wimbledonis jõudis ta finaali, kaotades seal napilt praegusele esireketile Novak Djokovicile (põnevusmängu viies ja viimane sett lõppes 12:13!). Viimati võitis šveitslane suure slämmi turniiri 2018. aasta alguses, kui triumfeeris Austraalia lahtistel.

Wimbledoni muruväljakutelt rekordilised kaheksa finaalivõitu saanud Federer andis teada, et soovib väga veel korra seal mängida.

“Enda jaoks olen otsustanud, et soovin Wimbledonini mängida. Kuid hetkel kaalun, kas võtan osa Tokyo olümpiamängudest. Olen selle üle arutlenud oma tiimiga ning teen kindlasti otsuse paari nädala pärast. Praegu on oluline lihtsalt mängida veel mõnel turniiril, nautida puhkust ja leida aega pere jaoks”, sõnas Federer.

Järgmise aasta olümpiamängudel osalemiseks võib šveitslane ammutada motivatsiooni tõigast, et auhinnakapist on veel puudu individuaalne kuld. 2012. aastal pidi ta Londonis finaalis kodupubliku lemmiku Andy Murray vastu kaotusega leppima. Paarismängust on olümpiavõit aga olemas: Pekingi mängudelt toodi 11 aastat tagasi koos Stanislas Wawrinkaga turniirivõit koju.