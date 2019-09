PÕNEV! Tartu Ülikooli korvpallimeeskond tõi tiimi leedulase, kes varem Kalevis mänginud 

„Tahame, et sel hooajal saaks meeskond korraliku eurosarja karastuse, aga selleks peame kohe oktoobri alguses olema löögivõimelised. Tegime Mažeikaga lühiajalise kokkuleppe just selle mõttega, et oleks parem võimalus saada alagrupiturniirile ja et ta aitaks meie noorel meeskonnal tugevas konkurentsis mängimiseks vajalik enesekindlus leida,“ sõnas Vene.



Mažeika jõudis täna Tartusse ja tegi juba kaasa meeskonnaga esimese trenni. Sel nädalal peab Tartu Ülikooli meeskond kaks kontrollmängu. Kolmapäeval võõrustatakse Tartu Ülikooli spordihoones kell 18.00 Läti Ülikooli võistkonda ja pühapäeval kell 17.00 Pärnu Sadamat. Treeningmängudele ei panda üles tavapärast mänguprogrammi, aga korvpallisõprade jaoks on saal avatud ja piletiraha ei küsita.



Tartu Ülikool alustab hooaega Eesti-Läti liiga välismänguga kui laupäeval, 28. septembril kohtutakse Valga/Valka Maks&Mooritsaga. Esimene kodumäng on juba eurosarja edasipääsu peale kui FIBA Europe Cup esimeses kvalifikatsioonimängus võetakse kodus vastu Joensuu Kataja Basket võistkond Soomest. Korduskohtumine on nädal hiljem Joensuus. Kahe mängu kokkuvõttes parim tagab endale koha eurosarja alagrupiturniiril.