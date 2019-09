Võrkpall ÕL HOLLANDIS | Volleagendi pajatused: suurtes liigades ei arvestata sellega, et Eestist võiks tulla mõni mängija Karl Juhkami, Amsterdam , eile, 22:33 Jaga: M

BLOKIST AUTI: Kristo Kollo on EMil kolme mänguga toonud 31 punkti, jäädes selles arvestuses alla vaid Robert Tähele (44). Uue hooaja kontekstis pole sellest aga otsest kasu, sest tulevaseks hooajaks on tartlasel juba ammu taskus leping Rumeenia tšempioni Galati Arcadaga. Foto: CEV

Tugitoolisportlane on ilmselt harjunud, et jalgpalli-MMil tõstavad pead mitmed tundmatud mängijad, kes ennast maailmale tutvustavad ning pistavad pärast suurturniiri taskusse korraliku lepingu mõne tippklubiga. Vutimaailmas võib see tõesti nii käia, kuid võrkpallis pole tänavusel EMil säramisest suurt kasu. Vähemalt tuleva aasta kontekstis.