ÕL HOLLANDIS | Rait Rikberg: Cretu on parim asi, mis Eesti võrkpallis juhtunud! 

"Rahvas küll kirub Giannit, aga jätkuvalt: ma poleks see mees, kui ta poleks kuus aastat tagasi meie juurde tulnud. Minu jaoks on ta parim asi, mis Eesti võrkpallis on juhtunud ja kõige suurem asi minu karjääris. Mis iganes edasi juhtub, tahan läbi teie talle öelda, et mees oli südamega asja juures. Suur aitäh talle!" sõnas libero ega täpsustanud, kas homne mäng võiks jääda lootsi viimaseks Eesti koondise tüüri juures.

Mängust rääkides sõnas libero, et tema hinnangul väljus täna platsilt võitjana õige meeskond. "Holland tuli natuke mütsiga lööma. Saime hea edu sisse alguses, aga neil on kvaliteeti. Teisest geimist alates meil enam nii hästi ei õnnestunud. Asjad läksid õiget rada pidi ehk parem võistkond võitis," leidis ta.

Libero ei tahtnud jätkuvalt ka füüsiliste piirangute taha pugeda. "Jah, meil oli küll vigastusi, aga mingeid mehi vaadates olime elu parimas füüsilises vormis. Vaadake kasvõi Ardo Kreeki, hüppas nagu hullumeelne! Pigem oli see vaimne altminek, eelkõige nende kahe valusa kaotuse näol – Montenegro ja Tšehhi," jätkas Rikberg. "Kogu see aasta on olnud pettumust valmistav. Hüppasime täielikult lati alt läbi ja mingit õigustust sellele pole."

Kohtumises Hollandiga tuli liberol kaitses hakkama saada EMi suurima punktiküti Nimir Abdel-Azizi servida. Mis mõtted nende pommlöökide ajal peast läbi käivad?

"Seal pole midagi mõelda, see pall tuleb nagu kuul. Kuidagimoodi lihtsalt proovida üles saada, et pall päris maha või seina ei lendaks. Seal pole midagi mõelda. Tõesti. Kui nendel meestel serv õnnestub, siis pall tuleb 130 km/h. See on õudne," vastas Rikberg.