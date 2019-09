ÕL HOLLANDIS | Emotsionaalne Gheorghe Cretu: kui tahate kedagi pureda, siis mind, jätke mängijad rahule

"Oli meeldiv näha, et mehed tulid täna väljakule, oma suurepäraste fännide ette võitlema. Mul on kahju, et me ei suutnud sel turniiril enamat näidata, kuid meil olid mõned olulised asjad puudu," sõnas Cretu.

Tänavused tulemused erinesid varasematest, kuna lubasin eelmise aasta lõpus meestele puhkust anda. Paraku polnud meil siis mõne vigastuse osas õnne, kuid ma olin selle puhkuse välja lubanud," jätkas ta.

"Küll olen kurb, et pärast nii mitmeid aastaid hakkasid osad teist (ajakirjanikest – K.J.) vere lõhna tundma ning mängijaid materdama. Te unustasite selle käigus ära, et need mehed võitlevad oma riigi eest ning annavad alati endast parima. Keegi meist pole ideaalne.

Individuaalselt oleme jõudnud väga heale tasemele, mis sel turniiril küll välja ei paistnud. Aga pole aus, kui hakkate ükshaaval mängijaid ette võtma. Kui tahte kedagi pureda või vastutusele võtta, siis võtke mind. Jätke mehed rahule, sest nemad esindavad Eestit. Peate neid toetama, mitte tapma. Ühe turniiri või ühe mängu tõttu ei saa kohe mineviku teeneid unustada ja meestel kohe pead maha võtta."

Kas see pikk monoloog tähendab, et eeldad, et homne mäng jääb sinu viimaseks Eesti koondise eesotsas?

Ma ei hakka hetkeemotsiooni pealt midagi ütlema, kuna kõik võivad seda omamoodi tõlgendada. Ütlen seda, et võrkpalliliidu inimesed, mängijad, treenerid, ei vääri seda, et meie tööle antakse hinnang lihtsalt seetõttu, et see turniir ebaõnnestus.