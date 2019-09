ÕL HOLLANDIS | Kert Toobal: meeskond vajab muutusi 

"Me ei saanud alagrupist edasi ega täitnud oma eesmärki. Keegi ei ürita teisiti väita või ennast välja vabandada. Ebaõnnestusime. Aga see, et seis nüüd päris selline on..." sõnas sidemängija pead vangutades.

Milline on tema hinnangul meeskonna tulevik? „Mida me saame teha? Saame näiteks treenerit vahetada,” arutles Toobal. „Siis võib midagi tulla. Võib-olla läheme hooajale vastu sama treeneriga ning kõik läheb rütmi. Mängijad on need, kes meil on. Kes lõpetab, kes ei lõpeta. Kui keegi muidugi üldse lõpetab.

Aga seda tunnen küll, et mingisugused tasakaalud mängijate vahel on võrreldes eelmise aastaga teistsugused. Ühed nõuavad endilt rohkem, on närvilisemad ja vihastavad. Teistel pole justkui üldse emotsioone – vahet pole, kas mängivad hästi või halvasti, teevad lollusi. Ükskõik mida. Nad lihtsalt on. Võib-olla on neid natuke liiga palju, ma ei teagi. Igatahes need käärid mängijate vahel on päris suured.”

Kui rääkida aga EMist tervikuna, siis Toobali sõnul vastutab tulemuse eest kogu koondis. „Kas te tahate päid?” küsis ta ajakirjanikelt. „Fakt on see, et me ei suutnud eesmärki täita. Aga kes vastutab? Ma ei tea. Terve meeskond. Selge on see, et mingid muutused peavad tulema.”