TÕUSEV TÄHT! Norra väravamasin püüab täita isa purunenud unistust  

Erling Haland. Foto: AFP/Scanpix

Haland on tänavu täiesti pidurdamatu. Austria kõrgliigas on ta seitsme matšiga löönud 11 väravat ja jaganud viis resultatiivset söötu. Kohalikus karikasarjas on ta väljakul käinud korra ning skooris kolm korda. Seega on noormehe tänavuse hooaja saldo üheksa matši ja 17 väravat.