Suur segadus! Kas kohtunikud tegid Eesti vollemeestele liiga? 

Võrkpalliliidu president Hanno Pevkur postitas foto antud olukorrast Facebooki ja lisas: „Hetk, mis võis saada meile eilses mängus lõplikult saatuslikuks ja seda just vaimselt. Tõsi, see meeste koondisehooaeg on totaalselt aia taha läinud, aga nii mina, meeskond kui eelkõige fännid teavad, et meil on vägev punt, kellega jätkuvalt Eesti rahvale võimsaid emotsioone pakkuda. Meil on ühiselt täpselt kaks aastat aega, et olla parimas löögihoos kodusel EM finaalturniiril 2021! Aitäh Gianni, aitäh meeskond, aitäh abilised! Suurim tänu kõikidele toetajatele ja eriliselt mõõtmatu tänu maailma parimatele võrkpallifännidele!“