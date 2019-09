Ronaldo teatas avameelses intervjuus, et ansambel Smilers valetab 

Morgan tundis huvi, kas selline tabamus kannatab võrdlust seksiga. Ronaldo partneriks on tema 25aastane pikaaegne kallim Georgina Rodriguez. „Ei!“ vastas portugallane naerdes. „Kindlasti mitte, kui võrrelda minu Geoga.“

Aga millal tulevad pulmad? „Abiellume kindlasti ühel päeval. See on mu ema unistus. Georgina on mu sõber. Avan talle oma südame ja ta vastab samaga.“