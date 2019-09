Jean Todt lahkas rallimaailma segast seisu: „Mingis mõttes on selle probleemi olemasolu meile hea.“ 

FIAs rallispordi eest vastutav Yves Matton vihjas, et suure tõenäosusega avaldatakse rallikalender pärast 4. oktoobril Kölnis toimuvat kohtumist. Spekulatsioone on erinevaid, kuid ajakiri Autosport toob viimasele luureinfole tuginedes välja, et aastal 2020. sõidetakse MM-sarjas ilmselt Monte Carlos, Rootsis, Mehhikos, Argentinas, Tšiilis, Portugalis, Sardiinias, Keenias, Saksamaal, Soomes, Uus-Meremaal, Türgis, Suurbritannias ja Jaapanis.

Miks on aga olukord selline, et septembri lõpus ei saa rääkida ametlikust 2020. aasta kalendrist? „Mingis mõttes on selle probleemi olemasolu meile hea,“ ütles Todt. „Tahtsime kalendris hoida 14 rallit ja soovijaid oli rohkem. Seega peame tegema pikaajalise strateegia, et kavas oleks just 14 parimat rallit. See võtab aega, et asja erinevate inimestega arutada. Saan siiski öelda, et oleme strateegialäbirääkimistega viimases faasis. Kokkuvõttes näitab praegune olukord, et huvi rallide korraldamise vastu on paljudel promootoritel ja riikidel.“

Keenia ja Jaapani võistlused peaks kuluaarijuttude põhjal tegelikult kindlad olema. Küll aga on endiselt suuremal või väiksemal määral lahtine Türgi, Uus-Meremaa (nemad asendaks Austraaliat), Korsika, Kataloonia ja Saksamaa saatus.

Jean Todt on Keenia rallimaailmaga ka isiklikult tutvumas käinud. Foto: AFP/Scanpix

Todt ise on prantslane ja praegu tundub, et üsna kindlalt jääb välja tema kodumaal toimuv Korsika etapp. See FIA bossi ei morjenda. „Meil pole vahet. See, et olen prantslane, ei tähenda, et peaksin Korsikat toetama või mitte. Kas teil on kalender tõesti juba olemas?“ küsis ta ajakirjanikult. „Räägime siis, kui asi on ametlik, mitte ärme spekuleeri.“