KAS TÕESTI? MMil suuri tegusid teinud 39aastane Scola peab läbirääkimisi Euroopa tippklubiga 

Eurohoopsi teatel on Scola jõudnud juba läbirääkimisteni. Reali korvpallimeeskonna direktor Juan Carlos Sanchez olla argentiinlast oma tiimi tahtnud juba viis aastat tagasi ning mängija on sellest hetkest alates klubi huviorbiidis olnud. Ka enne MMi olid mehed omavahel suhelnud.

Kahtlemata oleks Scolale tegu suure hüppega, kuna vanameister on 2017. aastast mänginud Hiina liigas, kus tase oluliselt madalam. Samas on Hispaania tuttavaks mängupaigaks, 1998-2007 esindas ta seal Tau Ceramica ja Gijon Baloncesta värve. Ka NBA kogemus on Argentina legendil olemas: ookeani taga on ta mänginud tervelt viies erinevas klubis, kokku kümme aastat.