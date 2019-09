VIDEO | Vaata Tänaku ja Toyota kõrghetki sündmusterohkel Türgi rallil! 

Pärast Marmarise kihutamisi on Eesti ralliäss endiselt liider, olles kogunud 210 punkti. Talle hingab kuklasse tiitlikaitsja Sebastien Ogier 193 ja Thierry Neuville 180 silmaga. Edu on võimalik eestlasel suurendada Walesi etapil, mis toimub 3.-6. oktoobrini.