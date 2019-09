ÕL HOLLANDIS | Kert Toobal: kõik, kes Cretut tunnevad, said aru, et see oli tema viimane mäng 

"Kes teda vähegi tunneb, see teadis juba eile, et see on tema viimane mäng," sõnas kapten Kert Toobal pärast kohtumist. "Võib-olla pole ta seda kõva häälega veel välja öelnud, aga kõik märgid nii näitavad. Meeskonna ees pole ta ennast selgesõnaliselt väljendanud, aga mina julgen nii väita, et täna oli tema viimane mäng."

Võimalikest uutest variantidest ei osanud Toobal veel kõneleda. "See on alaliidu otsustada, aga anname kõigepealt paar hetke. Tiimi käest eelinfot poel küsitud ja mingisuguseid kandidaate ma kuulnud pole. Eks palju oleneb, milline nägemus juhatusel on. Kas uus projekt saab olema koduse EMini või pikemalt."