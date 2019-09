ÕL HOLLANDIS | Gheorghe Cretu tänas koondislasi kuue mälestusväärse aasta eest 

Gheorghe Cretu. Foto: Tiina Kõrtsini

Eesti võrkpallikoondis lõpetas EM-finaalturniiri 0:3 kaotusega Ukrainale ning viimase kohaga. Pärast kohtumist kallistas peatreener Gheorghe Cretu kõiki mängijaid ning kapten Kert Toobal sõnas, et kõik, kes juhendajat vähegi tunnevad, said aru, et tegemist on tema hüvastijätuga.