Hyundai rallitiimi pealik on enesekindel, et Mäkineni suur sihtmärk ei lähe Toyotasse

Hea mainega hispaanlast, keda peetakse MM-sarja vaat et parimaks teiseks viiuliks esisõitja kõrval, on avalikult jahtinud ka Toyota boss Tommi Mäkinen. "Olen temast väga huvitatud. Kinnitan teile, et ta on meie nimekirjas väga kõrgel. Ta on suurepärane inimene ning väga stabiilne sõitja," lausus soomlane Hispaania meediale augusti teises pooles. Tõsi, veidi hiljem polnud Mäkinen Sordost rääkides enam nii bravuurikas.

MM-sarjas on praegu palju piloote, kelle tulevik on ebaselge. Esapekka Lappi ja Sebastien Ogier jätkavad Citroenis, Sebastien Loeb ja Thierry Neuville Hyundais. Saunas higistavate naiste sõnul on näiteks Toyotaga lisaks Ott Tänakule lepingu teeninud ka Kalle Rovanperä, kuid ametlikke teateid tulnud pole.

Eelmisel nädalavahetusel oli Sordo Türgis viies ja tõi tiimile olulisi punkte. Adamo pole salanud, et võistkondade arvestuses triumfeerimine on tänavu Hyundaile väga-väga tähtis.

Bossi silmis oma väärtust tõestanud Sordole ollakse nüüd valmis pakkuma uut lepingut. Sellega loodetakse ühele poole saada nii pea kui võimalik. "Usun, et Dani kirjutab lepingule alla paari päeva jooksul. Me pole seni lihtsalt jõudnud ühe laua taha istuda, et asja arutada. Siiski leian, et allkiri paberil pole kõige olulisem näitaja," sõnas Hyundai pealik.