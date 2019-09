TOHOH! Samuel Eto’o ähvardas Barcelona legendi tappa 

Hispaania keskväljamaestro veetis Kataloonia klubis 17 hooaega, misjärel kolis Katari, et sealses Al Saddi meeskonnas leiba teenida. Pärast putsade varna riputamist võttis Xavi samas klubis koheselt üle peatreeneri ameti. Hispaanlasele oli varem pikalt prognoositud karjääri meeskonna juhendamises, eelkõige just endises koduklubis Barcelonas.

Sellisel arvamusel on ka legendaarse keskpoolikuga viis aastat väljakut jaganud Eto’o. Ta on f****** boss Kataris ja Hispaanias. Kui ta ühel päeval Barcelona treeneriks ei saa, tapan ta ära!” sõnas kamerunlane raadioprogrammile Cadena SER. Mõistagi mõtles ägeda suuvärgiga ründaja seda naljaga, kuid öeldust võib selgelt välja lugeda, kuivõrd palju ta meeskonnakaaslase potentsiaali treeneriametis usub.

Eto’o’l jagus Xavi jaoks kiidusõnu veelgi. “2006. aasta Meistrite Liiga finaalis mängis ta nagu Maradona, Messi ja Ronaldo ühes isikus. Olen varemgi öelnud, et ta on parim, kellega koos treeninud. Inimesed imestavad, miks ma Ronaldinho või Messi ei öelnud, kuid aeg on mulle tõestanud, et just nii on lood,” sõnas ründaja.