Levadia uus peatreener tiitlivõimalustest: imesid juhtub! 

"Arvan, et otsustavaks sai [Konstantin] Vassiljevi kuldne jalg," sõnas abilisest peatreeneriks ülendatud Vladimir Vassiljev pärast debüütmängu ajakirjanikele.

Samal teemal Jalgpall GALERII | Vassiljev rikkus Vassiljevi debüüdi, Flora astus suure sammu tiitli suunas "Ta on nende trump. Korraks kaotasime ta oma vaateväljast ära ja karistas ära. Aga poisid olid tublid ja võitlesid lõpuni. Ka meil olid head võimalused, et mäng teisel poolajal ära otsustada, aga täna läks nii.“

Saite enne mängu teha meeskonnaga kaks trenni, mis nende trennide sõnum oli? Olid need kuidagi erilised?

"Täiesti tavaline tsükkel, mida oleme siiamaani teinud. Väga suuri muutusi ei teinud, mõned juhtnöörid andsin poistele. Väiksed nüansid, mis võiks toimida. Need toimisid ka.“

Kas üks nüanss oli see, et kiiremini rünnakule?

„Jah. Üritasime selgeks teha, et peame olema rohkem suunatud väravale. Üritasime ka nõelata läbi Flora relva ehk kontrate.“

Kuidas edasist hooaega võtta? Tabeliseis muutus väga keeruliseks.

„Muutus küll, aga andsin ka poistele sõnumi, et imesid juhtub. Pall on ümmargune. Võitleme edasi, meil taga juba Paide ja Nõmme Kalju üritavad ka teist kohta saada. Me ei tohi alla anda, vaid peame veel rohkem töötama kui siiani, et püsida teisel kohal ja oodata, et äkki õnnestub kuidagi esikohta rünnata.“

Standings provided by Sofascore LiveScore