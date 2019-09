Konstantin Vassiljev: šampuseid ei saa veel külma panna 

Floral on jäänud hooaja lõpuni kaheksa, Levadial seitse mängu. Mõlemal on tarvis veel kohtuda tabeli järgmise neliku ehk Paide, Nõmme Kalju, Tartu Tammeka ja Narva Transiga.

"Peame lõpuni olema väga keskendunud. Tänane võit annab lihtsalt võimaluse hea mänguga see asi natuke varem ära lõpetada. Hooaja lõpus on kõik vastased väga ohtlikud, peame igas mängus väga keskendunud olema," manitses Vassiljev.

"See võit ei maksa mitte midagi, kui me järgmist mängu Tartuga ei võida. Peame natuke rõõmu tundma, aga siis jälle tööd tegema."

Lõpuvile järel oli Flora mängijate rõõm ja fännidega tähistamine intensiivne. "Kõik said aru enne mängu, et see on Levadia võimalus meile survet avaldada ja meie võimalus seda natuke maha võtta. Mäng läks nii, et saime viimastel minutitel võiduvärava, see andis ka emotsioone juurde," sõnas ta.