Kaspar Taimsoo: pigem ei peaks vigu otsima treenerist 

Omavahelisel koosolekul sain tema sõnadest aru, et tema meelest pole treenerivahetus esmane, vaid pigem peitub probleem mujal. Sellega olin nõus. Ütleme nii, et kui treener pannakse fakti ette, et mind pole need päevad laagris, mul on teine asi mujal, mis sa teed siis?! Kõik hakkab sportlasest endast peale. Ise pead teadma, kus, kui palju ja mida on vaja teha.

Tulles tagasi põhiteema juurde, siis pigem ootan väga koostööd uue treeneriga. Mind huvitab see sisend, mida ta Eesti sõudmisele laiemalt annab. Pole kursis, mis ta viimased viis kuni kaheksa aastat teinud on, aga tegu on teise koolkonna inimesega. Eestis sõudmises pole varem nii juhtunud.

Jüri Jaansonil olid küll välistreenerid, aga nad olid alati ise ka kuskil välismaal. Ta võib tõesti anda Eesti sõudmisele tulevikuks adekvaatseid ja häid näpunäiteid, mis aitavad kaasa pikemas perspektiivis.“

Kõrvalt jääb arusaamatuks, miks neljapaat MMil ikkagi ei liikunud. Mehed on ju kogenud ja sinu sõnade järgi väga heas füüsilises vormis. On sul praeguseks mingid mõtted tekkinud?

„Minu hinnangul jäi kokkusõiduaeg väheseks. Ei olnud, et mehed ei jõudnud tõmmata, vaid ei osanud koos tõmmata. See pole absoluutne tõde, iga mees näeb asja eraldi, aga minu meelest pidanuksime MMi meeskonna hiljemalt kolmandaks MK-etapiks kokku panema. Võistluste käigus õpib tavaliselt kõige rohkem.

Pidanuksime sama paatkonnaga käima testimas, et saada pilt ette, mis on hästi ja mis on valesti. Kodus võid lõike sõita hommikul ja õhtul, aga võistlusmomendi pingutuse tase on ikkagi teine. Kui on kuus paati kõrvuti ja kõik tipptasemel vennad, siis on minek teine.

Järgmine asi, ma pole kindel, mis see on, aga mulle tundub, et suur osa läänemaailmas teeb meist midagi teistmoodi. Mulle tundub, et meilt lihtsalt sõidetakse eest ära. Sisetundeliselt oli minu jaoks MM umbes nii, et 6.–8. koht on ebaõnnestumine. Aga tuli välja, et olin väga optimistlik. Võib-olla ülejäänud maailma teeb meist midagi teistmoodi, kas tehnoloogilisel, füüsiliselt või nende kombinatsioonina. Ma ei tea. Äkki on mingi uus popp lähenemine, mida meie kõrvad pole kuulnud.

Õnneks paaril sõbral, kellega suhtlen sõudmises, oli sama asi. Nad ütlesid, et kõik on hea, tunne on tugev, aga lihtsalt sõidetakse eest ära. Midagi on veider, eks siis saab kunagi teada.“