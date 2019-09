MÜSTIKA: Zidane'i vallandamise korral tuleb Realil maksta ulmeline rahasumma 

Pärast 0 : 3 kaotust oli Zidane hoolealuste suhtes kriitiline. "Mind ärritab see, et me polnud sellise tasemega mängu jaoks piisavalt intensiivsed," rääkis ta pressikonverentsil. "Nad on võimaluste loomisel head, see ei pane mind muretsema. Muretsen intensiivsuse puudumise pärast."