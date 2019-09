Võrkpall Pisarais Cretu: leidsin endale siit pere! Karl Juhkami , täna, 00:05 Jaga: M

HÜVASTIJÄTT! Gheorghe Cretu embab Kert Toobalit, kes ta kuus aastat tagasi Eestisse tõi. Foto: Gertrud Alatare

„Mu süda ütleb endiselt, et peaksin jätkama, kuid mõistus teab, et praegu on see hetk, kus tuleb lahti lasta.“ Just selliste pisarsilmil öeldud sõnadega lõpetas Eesti võrkpallikoondise peatreener Gheorghe Cretu oma kuueaastase ametiaja meie rahvusesinduse eesotsas.