Ralliguru: Toyota ja Tänaku jaoks tekitavad probleemid muret 

Viimasel MM-etapil Türgis võidutses just prantslane, kes lõikas sarja üldarvestust silmas pidades suurt kasu Tänaku elektroonikaprobleemist. Eestlane katkestas, ehkki tuli pühapäevaks rajale tagasi ja võitis punktikatse. Siiski, 40punktiline edu Ogier' ees kahanes märksa pisemaks.

Reporter kiitis Ogier' ja Lappi esitusi ning tõdes, et Citroen oli Türgis kiirem Toyotast, kes pühkis Prantsusmaa autotootja masinatega Saksmaal põrandat. "Eriti pärast laupäeva tundus, nagu oleksid autod sõjatsoonist läbi käinud. Hyundaid, Fordid ja Toyotad olid kõik palju kahjustada saanud, aga mitte Citroen. Miks nii? Olemuslikult on Citroen puhtatõuline ralliauto, seal pole eriti kellasid ja vilesid, mis võiksid katki minna ja esitust halvata."

Pärast Saksamaa rallit uskus Clark, et Ogier on tiitlikonkurentsis väljas. Türgis tuli ta heitlusse tagasi ning on ajakirjaniku arvates pannud Toyotale surve peale. Tänakule aga mitte. "Tundub, et Ott ei tunne pinget. Ta teab, et kui talle antakse hea auto, on ta konkurentsis ja tõenäoliselt võidab," räägib britt.