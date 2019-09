Rasedat abikaasat ettekandjaga petnud spordilegend: olin täielik p****vest! 

Becker abiellus Barbara Feltusega 1993. aasta lõpus ning üks kuu ja üks päev hiljem sündis paari esiklaps Noah Gabriel. Mõned aastad hiljem tunnistas endine tennisist, et seksis 1999. aastal venelannast ettekandja Angela Jermakovaga ning tunnistas tänu kireõhtule sündinud tütre Anna enda omaks.

Hiljuti vestlesid Boris ja Barbara esimest korda pärast pikka aega koos meediaga. "Toimime perena hästi. Pojad Noah ja Elias on meie silmarõõmud," ütles tennisekuulsus. Tema endine kaasa märkis, et ei tunne mehe vastu enam viha ega vastikustunnet, vaid on õnnelik aja üle, mille nad koos veetsid.