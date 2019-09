Ametist taandunud Matti Killing: võib-olla välistreeneriga läheb tõesti püksirihm väheke rohkem pingule 

Sõudeliidu juhatus kiitis selle kolmapäeval heaks ja teatas ühtlasi, et 2020. aasta Tokyo olümpiamängude projekti vastutavaks treeneriks saab alates 1. oktoobrist 2019 soomlane Veikko Sinisalo.

Killing ütleb, et lahkumisotsus tuli tema seest, mitte välise surve tagajärjel. Tõsi, neljapaadi 12. kohaga lõppenud MMi järel jõudsid järeldusele, et tarvis on muutust, ka sõudeliidu tippspordikomisjon ja osad sportlased.

Ehk et olite meestega liiga leebe? "Vaadake, kui oled meestega nii pikka aega koos olnud, siis püüad ka nende probleemidest aru saada. Tahad võib-olla liiga palju vastu tulla. Selle koha pealt pidanuks kindlasti olema natuke karmim, aga ka seal on omad piirid.

Lõppude lõpuks on meil nende inimeste hulk, kes võiks tulemuse ära teha, küllaltki väike. Ei ole päris nii, et kui miski asi jääb tegemata, siis saadad mehe minema. Pead laveerima nii sportlaste soovide kui ka vajaliku tööhulga vahel. Nii ta on.

Võib-olla välistreeneriga läheb tõesti püksirihm väheke rohkem pingule. See tuleb kõigile kasuks. Ta (uus treener - M.T.) on küllaltki mõistlik mees. Eks teeme ka koostööd. Võib-olla ongi õige, et käskija on kõrvalt. Oleme koondise sees need asjad läbi rääkinud, võib-olla siis on rohkem pühendumist."

Ta jätkab: "Egas katastroofi pole. Arvan, et üht raputust oli vaja. Olümpiamängudele järgnenud hooajal oli vaja ka loomulikel põhjustel treeningkoormust alla lasta. Lisaks tuli ka hästi palju Eesti rahva ees esineda, mis vähendas natuke treeningmahtusid.