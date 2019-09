Talisport ÄGE! Eesti kurlingupaar alistas kodusel MK-etapil olümpiamängude pronksmedalistid Toimetas Mart Treial , täna, 16:46 Jaga: M

Marie Turmann ja Harri Lill. Foto: WCF/Alina Pavljutšik

Tallinnas toimuval MK-etapil saavutas Eesti kurlingupaar Marie Turmann ja Harri Lill veenva võidu Pyeongchangi olümpiamängude pronksmedalistidest Norra võistkonna Kristin Skaslien - Magnus Nedregotten üle. Mäng lõppes eestlaste 6:2 paremusega.Turmann tunnistas pärast mängu, et kuigi ärevus oli väga suur, õnnestusid visked hästi. "Hooaja esimene mäng paneb suure tooni ka ülejäänud hooajale ning võiduga on alati tore alustada. Meile tõi edu väga hea tiimitöö ning ka meie visete sooritus oli väga heal tasemel, eriti hooaja alguse kohta. Panime vastased pinge alla ja sooritasime vajalikud visked," kommenteeris Turmann pressiteate vahendusel.