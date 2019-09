TOHOH! 54aastane poksija soovib raskekaalu valitsejale poja eest kätte maksta 

See oli aastaid tagasi ega saanud tõeks. Aga nüüd on see minu tagasituleku lugu. Olen ainuke inimene poksiajaloos, kes maksab oma poja kaotuse eest kätte ja saab ühtlasi raskekaalu tšempioniks. Inimesed tahavad seda näha."

Tõsi, BBC loost ei selgu, kas too matš on pelgalt McCalli soovunelm või on neil Ruiziga tõepoolest kaup koos. Ameeriklase mänedžer tõdes, et McCallil võib tekkida probleeme vajaliku litsentsi saamisega, kuid usub, et nii ei lähe.