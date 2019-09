Maailmarekordimees Matz Topkini MM läks tobeda vigastuse nahka 

Kahjuks seda, mis taastumisel on kõige olulisem ehk aega ei saanud kuidagi juurde teha ja mul on kahju, et ma ei saa sel nädalal neid starte uuesti teha. Oleks vaid mõni asi teisiti läinud, siis oleks see jutuke tõenäoliselt medalihõnguline. Aga mis seal parata, sport on sport ja ma loodan oma viimaste aastate super võistlusvormi juba varsti uuesti näidata.