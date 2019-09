Ott Tänak järgmisest aastast: inimesed teavad, mida tahan 

"Taustal on inimesed, kes töötavad minu heaks järgmise aasta nimel," sõnas ta WRC kodulehele. "Mõistagi on tähtis need asjad korda saada. Minul pole ses osas suurt midagi teha, seega lepinguteema ei vii mu tähelepanu spordilt kõrvale. Inimesed teavad, mis järgmiseks aastaks tahan. Mina ise keskendun Walesi rallile."

Ta lisas: "Olen terve hooaja vältel keskendunud meistrivõistlustele ja see ei muutu. Tahan selle aasta perfektselt (loe: tiitliga - M.T.) lõpetada, kuid teame, et ülesanne on keeruline."

Hooaja lõpuni on jäänud kolm rallit (Wales, Kataloonia ja Austraalia), Tänaku edu Sebastien Ogier' ees on pärast tehnilise rikke tõttu ebaõnnestunud Türgi rallit 17 punkti. Thierry Neuville jääb 30 punkti kaugusele.

"Loodetavasti on keerulised etapid nüüd selja taga. Tulevatel rallidel oleme varem olnud tugevad ja teinud häid esitusi," sõnas eestlane.

"Ausalt öelda me ei eeldanudki, et oleme Türgis kiireimad. Siiski, kui asjad oleks sujunud normaalselt, saanuksime rohkem punkte. Vähemalt saime midagi punktikatselt."