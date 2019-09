Kergejõustik Näitleja Marje Metsur saadab sportlasest abikaasa viimsele teele: Kaupo hoolis, seda kohtame üha vähem – aatelised mehed kaovad! Deivil Tserp , täna, 22:04 Jaga: M

KODUS: Kaupo Metsur oli alati rõõmsameelne, ta hoolis oma näitlejast abikaasast, teistest inimestest ning ka loomadest ja lilledest. Foto: SL Õhtuleht

„Ta armastas lilli, loomi ja inimesi. Ta hoolis, seda kohtame üha vähem – aatelised mehed kaovad! Keegi ütles mulle: Marje, vaata taevasse, seal on nüüd üks hele täht, mille nimi on Kaupo. Isegi mehed on kõva häälega nutnud, kui nad teda meenutavad,“ räägib näitleja Marje Metsur oma tippsportlasest abikaasast, kes saadetakse pühapäeval viimsele teekonnale.