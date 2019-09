Lewis Hamilton ülistas ränga avarii järel vormelirooli naasnud rivaali 

2011. aastal ränga ralliavarii teinud Kubica tagasitulek vormelirooli pole olnud küll ülemäära edukas – ta on tänavu sarja kõige kehvema masinaga kogunud vaid ühe punkti –, kuid juba fakt iseenesest on imetlusväärne.

"Robert on üks kõige talendikamaid sõitjaid, kellega olen võistelnud. Eriti imetlusväärne on tema tugevus ja sihikindlus, mille abil ta raskest avariist taastus.

Paljud inimesed ei suudaks pärast sellist juhtumit vormelirooli naasta ja võistelda nendega, kes pole midagi analoogset üle elanud. Minu arust on suurepärane, et ta tagasi F1-sarja tuli. Selge see, et olukord pole sama, kui siis, kui ta oli konkurentsivõimelisemas tiimis, aga sellegipoolest on ta tänavu olnud tubli."