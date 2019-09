Kergejõustik DOHA MMi AMETLIK EELVAADE | Kirt on tänavuse hooaja stabiilseim odamees! Toimetas Karl Juhkami , täna, 18:26 Jaga: M

Magnus Kirt on tänavu oda lendu saatnud 14 võistlusel ning võitnud nendest 10. Foto: Stanislav Moškov

Meeste odaviskes on viimase viie aasta jooksul Teematliiga üldvõidu noppinud neli erinevat meest. Just see fakt, ühes rohkete vigastuste ning ülikõikuvate vormikõveratega on Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu (IAAF) kodulehekülje sõnul põhjuseks, miks meeste odavise on üks lahtisemaid spordialasid tänavusel Doha MMil. Ühte kindlat suurfavoriiti lihtsalt ei eksisteeri.