TOHOH! Vahetuspingilt sekkunud Messi ei suutnud tiitlikaitsjat päästa kaotusest liiga uustulnuka vastu 

Väravaluku murdis juba teisel mänguminutil Ramon Azeez, kelle pealöök liiga uustulnukad ette viis. Teise poolaja keskel teenis kodumeeskond penalti, mis määrati pärast seda, kui videokohtunik oli kindlaks teinud, et Arturo Vidal mängis enda trahvikastis käega. 11 meetri karistuslöögi realiseeris Alvaro Vadillo, kes saatis väravavahi valele poole.

Tõeliselt mannetu esituse teinud Barcelonat ei suutnud mängu tagasi tuua ka nende talisman Messi, kes tegi kaasa terve teise poolaja. Kuid ka ilma argentiinlaseta võiks eeldada, et meeskonnas on piisavalt kvaliteeti, et vähemalt viik välja pigistada. Sai ju suvel enda ridadesse 120 miljoni euro eest toodud endine Atletico staar Antoine Griezmann ja Ajaxist 75 miljoniga soetatud Frenkie de Jong.