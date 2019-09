DOHA MMi AMETLIK EELVAADE | Eesti on mitmevõistluse tugevamaid riike! 

Õhtuleht tõlkis IAAFi kodulehel oleva MMi ametliku eelvaate:

Rohkem kui aasta on möödunud päevast, mil Kevin Mayer 9126 punktiga maailmarekordi püstitas. Kuigi ta pole pärast seda saavutust täispikka kümnevõistlust lõpuni teinud, on märke, et 27aastane prantslane on veelgi paremas vormis kui eelmisel hooajal.

2019. aasta alguseks püstitas ta isikliku rekordi sees joostaval 60 meetri tõkkejooksus, saades ajaks 7,72. Hiljuti parandas ta marki ka väljas 110 meetri tõketega distantsil, läbides vahemaa 13,55ga ning varem lubatust suurema tuule toel ka 13,49ga. Samuti uuendas Mayer elu marki kuulitõukes, viies rekordi uude meetrisse: 17.08.

Ka teistel aladel on prantslase vorm olnud hea. Kaugust on ta sel hooajal hüpanud 7.55, 100 meetri läbinud 10,60ga, ketta saatnud 50.15 meetri kaugusele, sees ületanud teibaga 5.35 ning oda visanud 67.52 meetrit. Kõik saavutatud tulemused on paremad kui kaks aastat tagasi Londonis maailmameistriks tulles kümnevõistluse sees.

Samas on teab Mayer väga hästi, et kümne alaga kaasneb kümme võimalust midagi nässu keerata. Eelmisel aastal Berliini EMil ei saanud ta kaugushüppes kolme katsega tulemust kirja ning katkestas võistluse. See ajendas esialgu hooaja lõpetada kavatsenud prantslast võtma osa viis nädalat hiljem toimuvast Talence’i võistlusest, kus ta mäletavasti maailmarekordi püstitas.

Eeldades, et Mayer kasutab Berliini ebaõnnestumist taas kord motivaatorina ning hoidub katastroofidest, läheb ta starti suure soosikukoormaga. Prantslasel avaneb ka võimalus kerkida kolmandaks meheks, kes kümnevõistluses maailmameistritiitlit kaitseb, olles nende vahel võitnud ka sise MMi seitsmevõistluse. Ameeriklased Ashton Eaton ja Dan O’Brien, kes sarnaselt Mayerile kunagi maailmarekordiomanikud olid, on ainsad mehed, kel selline saavutus ette näidata.

Damian Warner on viimase kaheksa aasta jooksul olnud väga kõrgel tasemel, selle aja jooksul on ta võitnud neli tiitlivõistluste medalit. Tunamullu Londonis nurjas kanadalase võimalused haigus, kuid 29aastane atleet tegi möödunud hooajal tugeva avalduse, võites Götzises Kanada rekordit tähistava 8795 punktiga. Sel aastal naasis ta Austria linna, et triumfeerida sealsel Hypo-Meetingul neljandat korda, sedapuhku jäi tulemuseks elu teine summa 8711 silma.