HUVITAV! Rasmus Mägi konkurent on Doha MMil üles antud kolmel alal 

400 meetri tõkkejooksu spetsialistina tuntud Samba on lisaks oma põhialale üles antud veel ilma tõketeta 400 meetri distantsil ning 4x400 meetri teatejooksus. Ajakava paistab igal juhul Katari esindaja ambitsioone soosivat: esmalt saab ta oma meelisalal rinda pista Rasmus Mägi, Karsten Warholmi, Rai Benjamini ja kõigi teiste kangete tõkkemeestega.

Päev pärast esimese ala finaali algavad sileda 400 meetri eeljooksud. Eeldusel, et Sambal ka sellel distantsil kõrgesse mängu sekkub, on tal pärast rohkem kui 22 tundi aega, et valmistuda teatejooksu eelringideks.