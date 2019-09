KAHETSUS? Arsenal soovib mängijat, kelle kunagi maha müüsid, 100 korda kallimalt tagasi osta 

Nimelt soovivad nad 19aastast Hollandi koondislast tagasi osta, kuid mitte sama hinna eest, mille eest ta ülemöödunud hooajal PSVsse siirdus: mängija väärtus on vahepeal kerkinud tervelt sajakordselt ehk 50 miljoni naelani.

Nüüd tahabki Arsenal päästa, mis päästa annab. Neil on varasemast kogemus olemas, mil nad noormängija odavalt minema lasksid, et too mujal särada saaks. 2016. aastal müüdi ääreründaja Serge Gnabry viie miljoni naela eest Bremeni Werderisse, kus sakslane kohe läbi lõi. Edasi liikus ta Bayernisse, kus samuti edukalt toime tuli.