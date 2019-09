Vutimehe raske otsus: „Üks asi oli jalgpall, teine see, et mul oli just Tartu tüdrukuga suhe tekkinud.“ 

Häid mälestusi on palju, aga ehk individuaalselt need kolm väravat, mis ma kaugelt lõin. Üks oli selline, et olime treener Mario Hansiga seda nädal aega harjutanud ja siis tuli mängus kohe selline surakas, et väravavaht ka ei mõistnud, mis juhtus. Parim mälestus on võibolla see, et sain mängida esimest korda number 10 positsiooni, kus aitasin Tristanil väravaid lüüa ja sain ka ise rünnakuid realiseerida, nagu olin seda teinud lapsepõlveklubis Tartu Olümpias.

Ütlen ausalt, et see tuli ka mulle endale väga ootamatult. Üleminek ise kestis ehk alla kahe päeva. Tol hetkel käisin vahelduseks testimisel Lätis Jelgava klubis ja kui seal olin, siis helistas mulle minu agent Tauno Trink Kokkuta Managementist, et Kalju sai teada, et selline asi oleks võimalik. Otsus tuli raskelt – üks asi oli jalgpall, teine see, et mul oli just Tartu tüdrukuga suhe tekkinud. Individuaalselt mõtlesin nii, et kuidas mulle parem on. Plusse-miinuseid vaagides sain aru, et Kalju mängib tiitlile, treeningud on kvaliteetsemad ja tase parem. Individuaalset arengut silmas pidades on see jalgpallurina parem kasvukeskkond.