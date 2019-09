Flora lõi tartlastel puuri täis ja kindlustas esikohta 

Kaks väravat said kirja Henrik Pürg ja Rauno Alliku, üle lisasid Konstantin Vassiljev ja Henri Järvelaid. Tammeka autabamus kanti Mart Paul Preimani nimele.

Flora jätkab kindla liidrina ja edestab Levadiat viie punktiga, kuid Floral on üks matš vähem peetud. Kuressaare on eelviimane ja täna kasvas edu Maardu ees neljale silmale.