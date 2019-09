Leclerc riidleb Ferrariga: see ei ole aus 

Ometi lõpetas ta teisena, sest tiim otsustas, et laseb boksipeatustega meelega Leclerc'ist mööda sakslase Sebastian Vetteli. Ferrari sai küll kaksikvõidu, kuid ilmselgelt oli Leclerc võistluse ajal ja järel pahur.

Kui rajale tuli turvaauto, andis ta raadio teel oma tunnetest teada ka bossidele. „Mu pea on maas ja see jätkub nii, kuni võistlus on läbi. Tahtsin teile öelda, mida tunnen,“ rääkis ta. „Kui täiesti aus olla, siis ma ei saa aru, miks nii tehti, kuid seda arutame pärast võistlust.“